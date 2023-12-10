SMA Hastası Onur'un Kampanyası Tamamlandı

ANTALYA'da SMA hastası 21 aylık Onur Andariman'ın SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı. Onur, ileriki günlerde gen tedavisi için Dubai'ye gidecek.

Antalya'da 21 ay önce dünyaya gelen, doğumundan 20 gün sonra koronavirüse yakalanan Onur Andariman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid Yoğun Bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada solunum sıkıntısı çeken Onur bebek, entübe edildi. Solunum kaslarındaki anormallik nedeniyle birçok tarama testinden geçen Onur bebeğe, 1 aylıkken SMA Tip1 teşhisi koyuldu. 1,5 aylıkken trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) açılan Onur bebek, midesine hortum takılarak beslenmeye başladı. 2,5 ay yoğun bakımda tedavi gören Onur bebek, iyileşmesi üzerine evine gönderildi. Eve gittikten 3-4 gün sonra kalbi duran Onur bebeği, annesi Sultan Andariman kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Evde solunum cihazına bağlı yaşayan Onur için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı.

Aylar süren Onur'un kampanyası, yüzde 100'e ulaştı. Kampanyası tamamlanan Onur Andariman için Kaleiçi Yat Limanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kampanyaya destek veren çok sayıda kişi, Onur için gökyüzüne yeşil ve beyaz renklerde balon bıraktı. İleriki günlerde Dubai'ye gidecek Onur'un gen tedavisine başlanacak.