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Sivas'ta seçim hazırlıklarında sona gelindi

Sivas'ta seçim hazırlıklarında sona gelindi

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Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Sivas'ta son hazırlıklar yapılıyor.

Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Sivas'ta son hazırlıklar yapılıyor.

Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu'nda devam eden hazırlıklar kapsamında oy pusulası, zarf, mühür ve seçmen listeleri ile görevlilerin kullanacağı kırtasiye malzemelerinin bulunduğu seçim torbaları, sandık başkanlarına teslim ediliyor.

460 bin 401 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte toplam 2 bin 332 sandık kuruldu.

Seçmenler, yarın isimlerinin yer aldığı merkezlere giderek oylarını kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirecek.

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Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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