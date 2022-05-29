Sivas'ta İstanbul'un fethinin 569. yılı dolayısıyla mehter takımı konser verdi - Haberler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla mehter takımı konser verdi.

Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutlayan okulun müdürü Süleyman Sipahi, tüm şehitlere rahmet diledi.

Öğrencilerin şiir okuması ve İstanbul'un fethinin anlatıldığı video gösterisinin ardından Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehter Takımı, konser verdi.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş konseri takip etti.