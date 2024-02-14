Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer köyleri ziyaret etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Kovalı ve Aşağıada köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarları ve vatandaşlar tarafından karşılanan Zafer, incelemelerde bulunarak, köydeki çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Zafer, talep ve isteklerini dinledi.

Zafer, köylerdeki refahı artırmak için çalışmalarının aralıksız devam edeceğini söyledi.

Ziyaretlerde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da hazır bulundu.