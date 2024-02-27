Sivas'ın Şarkışla ilçesinde apartmanda yangın çıktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri de olay yerinde müdahalede bulundu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Kayalıyokuş Mahallesi İstasyon Caddesi'nde 4 katlı apartmanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, dairede bulunan E.Ç, F.K. ve B.K. dumandan etkilendi.
İlk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan 3 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.