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Sivas haberleri... Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Sivas haberleri... Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas bölgesinden gelen habere göre Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Z.G. (32) yönetimindeki 16 NTY 35 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Sebze Hali Kavşağı'nda C.E'nin (62) kullandığı 58 ABV 469 plakalı otomobille çarpıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan C.E. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kazada sürücüler ile Z.G'nin aracında bulunan K.A. (8) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

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