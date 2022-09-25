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Sivas haberi! Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

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Sivas haberi! Sivas'ta devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

Sivas haberleri: Sivas'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

S.E. (35) yönetimindeki 58 TL 133 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Organize Sanayi Bölgesi 3. kısımda arazide devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyonun kupa kısmında sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Sivas Güncel Haberler

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