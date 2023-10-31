Sırp mafya liderinin öldürülmesi davasında 3 sanığa tahliye

Özden ATİK / SIRP organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin aralarında Kavackı olarak bilinen organize silahlı suç örgütünün liderleri Radoje Zivkovic ile Milan Vujotıc'in de bulunduğu 16 sanığın yargılandığı davada, 3 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar avukatlarıyla katıldı.Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Emre Karaağaç, seyir halindeyken aracına 5 el ateş edildiğini, mağdur olduğunu fakat sanık durumuna düştüğünü söyledi. Karaağaç, "Bir ekmeği bölüştüğüm arkadaşım bu olayda vefat etti. Bu olayda kurtulmam Allah'ın takdiridir. Burada olmayabilirdim. Plakamı çıkarıp arka koltuğa koydum çünkü internete düşsün istemedim. Akrabalarım olay yerine, hastaneye gelir yardımcı olurlar diye aradım. Ambulansı ara bizi bulaştırma deyince onları korumak için aramalarımı sildim" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü. Alınan raporda elinde atış artıkları olduğu sorularına ise Emre Karaağaç, olaydan 3-4 gün önce kuzeniyle birlikte av tüfeğiyle atış yaptığını söyleyerek yanıt verdi.

Tutuklu sanık Emircan Sümer ise, "Barış Boyun ile ilişkim olduğu söyleniyor. Sadece yargılandığım davadan onu tanıyorum hiç görmedim. O dosyada suç ortağı olarak gösterildim. İddianamede, benimle ilgili bir bölümde CPS bağlantımın olmadığını söylerken bir başka bölümde motorla kaçan kişilerin düzergah ile benim CPS'imin uyuştuğunu söyleniyor. Hangisi doğru anlamadım. Bir ayakkabı yüzünden tutuklandım" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN SONRASI YAKALANAN SANIK SAVUNMA YAPTI

Motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan sanık Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. Duruşmada savunma yapan Yakup Doğan da "Beni kaçtı olarak göstermişler. Ben kaçmadım. Telefonum çalındı. Türkiye'de telefon pahalı olduğu için ve maddi durumum olmadığı için biriktirdiğim parayla Gürcistan'a gittim. Orada haberlerde kendi ismimim geçtiğini gördüm. Annemle babamı aradım eve operasyon olduğunu beni aradıklarını söylediler. Ben de korktum. Buraya geleceğimi söyledim. Babamın baskısından ne yapacağımı bilemedim. Korktum" dedi.

"ŞU AN BAKIYORUM TANIDIĞIM İNSANLAR BUNLAR OLAMAZ"

Sanık Asiye Yüksel, "Suçlandığım suç, örgüte üye olmak. Asla benim içinde olamayacağım bir örgüt. Radoje Zıvkovıc'in ses tonunu bile duyunca sinirim bozuluyor benim. Korkuyorum artık. Ben onlara evimi açtım. Ben makinamı verdim hatlı telefonumu verdim. Cinayet olayından 2-3 ay önce araba kiralamak için beni aradı. Artık uzun yıllardır onlara yardımcı olduğum için yorulmuştum artık. Ben bu insanların düzgün insanlar olduğunu düşündüm şu an bakıyorum tanıdığım insanlar bunlar olamazö dedi. Sanık Yüksel, yardımlarının sonucunun bu şekilde olmaması gerektiğini söyleyerek "Kendilerini kurtarmak için bir kadının arkasına sığınmamalı. Hakkımı helal etmiyorum. Cinayetten sonra bir otelde kaldılar, o otelinde sahibini çok iyi tanır. Bu otelde pasaportsuz kalıyorlarsa saklayanlar onlar oluyor ben değil. Milan ve yanındaki Radoje Zıvkovıc'in bu olayı çok iyi bildiğini düşünüyorumö diyerek tahliyesini talep etti.

3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdi Ertan, Asiye Yüksel ve Esad Candan'ın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Tutuklu sanıklar Radoje Zivkovic, Zdravko Perunovic, Yakup Doğan, Elanur Tuna, Emircan Sümer, Emre Karaağaç ve Furkan Yeşil'in tutukluluklarına devam kararı verildi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı 'Kavackı' adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı.

CEZA İSTEMLERİ

Hazırlanan iddianamede, Jovan Vukotiç'in Skaljarskı suç örgütünün lideri olduğu, Skaljarskı ile Kavackı örgütü arasında uyuşturucu savaşı yaşandığı belirtildi. İddianamede, örgüt yöneticisi konumundaki şüpheliler Radoje Zıvkovıc ve Milan Vujotıc hakkında, "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından ağırlaştırılmış müebet hapis ve 7 yıldan 17 yıla kadar hapis talep edildi. 6 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütüne üye olma, Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlarından 2 yıl 6 aydan 6 yıla ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası; 8 şüpheli hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek ve Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.