Şırnak'ta 45 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKKKCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 kişi gözaltına alındı. Aramalarda tabanca ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevruz etkinlikleri ve seçim mitingleri sonrasında PKKKCK silahlı terör örgütü lehine slogan atan ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan 45 kişiye yönelik operasyon yaptı. Kent merkezi ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde 3 gün içerisinde yapılan baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, havai fişekler, bölücü terör örgütü posterleri, toplatma kararı bulunan yayınlar, örgütsel malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.