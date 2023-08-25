Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Vesic, Büyükelçi Aksoy'u kabul etti

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic tarafından kabul edildi.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kabulde Vesic ile Sırbistan'da devam eden Türk yatırımları ve Türk firmalarının ilgi duyduğu projeler üzerine görüştüklerini söyledi.

Türk firmalarının ülkedeki büyük müteahhitlik projelerine ilaveten, gelecek dönemde yapılacak altyapı projelerine de büyük ilgi duyduğunun altını çizen Aksoy, Enka İnşaat'ın Morava Otoyolu Projesi, Taşyapı'nın Belgrad-Saraybosna Otoyolu Sırbistan Bölümü Projesi, Ek-Pet İnşaat'ın Kosyeriç-Pojega ve Ivanitsa-Syenitsa Projesinin sürdüğünü dile getirdi.

Aksoy, ayrıca Sırp Bakan Vesic'in Türk firmalarının ülkede yapılacak yeni projelere katılımını beklediklerini söylediğini aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasındaki yakın ilişkilerin Türk yatırımlarının önünü açtığını kaydetti.