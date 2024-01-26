Sırbistan'da muhalefet seçimlerin tekrarlanması için gösteri düzenledi

Sırbistan'da muhalefet, 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle seçimlerin tekrarlanması için başkent Belgrad'da gösteri düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, 17 Aralık 2023 seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını iddia ederken, seçimlerin yeniden yapılması için Anayasa Mahkemesine dilekçe verdiğini belirtti.

Başkentteki mahkeme binası önünde toplanan kalabalık, seçimlerin tekrarını talep ederek, Sırbistan Radyo ve Televizyon binasına yürüdü.

13 gün boyunca seçim sonucuna itiraz ettiler

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını öne sürerek, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, 13 gün boyunca seçim sonucuna itiraz etmişti.

Seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla toplanan, zaman zaman da gerginliklerin yaşandığı muhalefet protestoları, RIK'nin, muhalefet kanadınca yapılan itirazların reddedildiğini açıklaması ve hemen ertesi günün yılbaşı olması sebebiyle 30 Aralık 2023'te sona ermişti.

RIK 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.

Muhalefet, bir önceki gösterisini 16 Ocak'ta düzenlemişti.