Üye Girişi
Haberler

Sırbistan'da muhalefet seçimlerin tekrarlanması için gösteri düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Sırbistan'da muhalefet, 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimde 'usulsüzlük' yapıldığı gerekçesiyle seçimlerin tekrarlanması için başkent Belgrad'da gösteri düzenledi.

Sırbistan'da muhalefet, 17 Aralık 2023'te yapılan erken yerel ve genel seçimde "usulsüzlük" yapıldığı gerekçesiyle seçimlerin tekrarlanması için başkent Belgrad'da gösteri düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı, 17 Aralık 2023 seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını iddia ederken, seçimlerin yeniden yapılması için Anayasa Mahkemesine dilekçe verdiğini belirtti.

Başkentteki mahkeme binası önünde toplanan kalabalık, seçimlerin tekrarını talep ederek, Sırbistan Radyo ve Televizyon binasına yürüdü.

13 gün boyunca seçim sonucuna itiraz ettiler

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını öne sürerek, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, 13 gün boyunca seçim sonucuna itiraz etmişti.

Seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla toplanan, zaman zaman da gerginliklerin yaşandığı muhalefet protestoları, RIK'nin, muhalefet kanadınca yapılan itirazların reddedildiğini açıklaması ve hemen ertesi günün yılbaşı olması sebebiyle 30 Aralık 2023'te sona ermişti.

RIK 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.

Muhalefet, bir önceki gösterisini 16 Ocak'ta düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan Belgrad Aralık Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CHP Kartal adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kartal adayı açıklandı mı? CHP Kadıköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kadıköy adayı açıklandı mı? CHP Çekmeköy adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Çekmeköy adayı açıklandı mı? CHP Beykoz adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Beykoz adayı açıklandı mı? CHP Ataşehir adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Ataşehir adayı açıklandı mı? CHP Adalar adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Adalar adayı açıklandı mı? CHP Şile adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şile adayı açıklandı mı? CHP Zeytinburnu adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Zeytinburnu adayı açıklandı mı? CHP Şişli adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Şişli adayı açıklandı mı? CHP Sultangazi adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sultangazi adayı açıklandı mı? CHP Silivri adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Silivri adayı açıklandı mı? CHP Sarıyer adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Sarıyer adayı açıklandı mı? CHP Küçükçekmece adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Küçükçekmece adayı açıklandı mı? CHP Kâğıthane adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Kâğıthane adayı açıklandı mı? CHP Güngören adayı kim oldu? 2024 Yerel Seçimler CHP İstanbul Güngören adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title