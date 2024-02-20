Sinop Valisi Türkeli ilçesini ziyaret etti

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

Vali Özarslan, ilçedeki temasları kapsamında ilk olarakTürkeli Kaymakamlığını ziyaret etti.

İlçe hakkında Kaymakam Safa Kahraman'dan bilgi alan Özarslan, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, personele çalışmalarında başarı diledi.

Özarslan, okul ziyaretlerinde de bulunarak, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Özarslan, yapımı devam eden halk eğitimi merkezi ve hükümet konağı inşaatlarında da inceleme gerçekleştirdi.