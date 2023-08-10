Sinop'un Gerze ilçesinde marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı
Güncel Haberler
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını denetledi ve son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince marketlerde fahiş fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market raflarındaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceleyerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Kur'an kursu öğrencilerine seminer verildi
Saraydüzü'nde İlçe Müftülüğünce Kur'an kursu öğrencilerine yönelik seminer düzenlendi.
Kur'an eğitimi alan 4-6 yaş grubuna verilen seminerde, "Mahremiyet Bilinci, Teknoloji Bağımlılığı ve Tütün Bağımlılığı" anlatıldı.
Meryem Bölük'ün verdiği seminere veliler de katıldı.