Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın sonucunda bacada hasar oluştu.
Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde bir evin bacasında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bacada hasar oluştu.