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Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

5 Aralık 2023 19:29 Son Güncelleme: 19:30 Abone Ol

Sinop'un Gerze ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti ve kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın sonucunda bacada hasar oluştu.