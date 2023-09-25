Sinop'ta Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 10 Bin Adet İçi Boş Makaron Ele Geçirildi

Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılarına ait 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadeleye devam ediyor. Polis ekipleri, Gerze ilçesinde düzenlenen bir operasyonda toplam 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. - SİNOP