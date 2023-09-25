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Sinop'ta Sigara Kaçakçılarına Operasyon: 10 Bin Adet İçi Boş Makaron Ele Geçirildi

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Sinop'un Gerze ilçesinde düzenlenen operasyonda, sigara kaçakçılarına ait 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.

Sinop'un Gerze ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda toplam 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadeleye devam ediyor. Polis ekipleri, Gerze ilçesinde düzenlenen bir operasyonda toplam 10 bin adet içi boş makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gerze Sinop Güncel Haberler

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