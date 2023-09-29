Simav İlçe Müftülüğü Mevlid-i Nebi Programı Düzenledi

Simav İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri münasebetiyle bir program düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, konferans ve ödül töreni gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Simav İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri münasebetiyle program düzenlendi.

Belediye Düğün Salonunda Merkez Yeni Camii İmam Hatibi İbrahim Değmen'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, açılış konuşmasını İlçe Müftüsü Hasan Serçe yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2023 yılı Mevlid-i Nebi Haftasına özel hazırladığı sinevizyon gösterisinin izlemesinin ardından Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık, "İman ve istikamet" konulu konferans verdi, okunan hatimlerin duasını yaptı.

Programda ayrıca Ramazan ayında ilçede hatimle teravih kıldırmalarından dolayı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kendilerine gönderilen belgeleri Din Görevlileri Mithat Pınar ve Abdullah Saka'ya Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık verirken, yakın zamanda emekli olan Din Görevlisi İsmail Ertan'nın Teşekkür Plaketini ise İlçe Müftüsü Hasan Serçe verdi.

Simav Belediye Başkanı, çevre ilçe müftüleri, protokol üyeleri, İlçe Müftülüğü personeli, Diyanet İzcilik Kulübü öğrencileri, İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve halkın katıldığı programda davetlilere gül, kandil simidi ve Diyanet Aylık Dergi hediye edildi. - KÜTAHYA