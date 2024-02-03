Silopi'de TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Silopi ilçesi, Mahmutlu Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen TIR ile 27 YJ 280 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.