Silopi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında lokma dağıtıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çarşı Camisi'nde lokma dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Cihat Koç'un da katıldığı programda, şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çarşı Camisi'nde gelenlere lokma dağıtıldı.

Silopi'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlikle Çarşı Camisi'nde kurulan stantta, darbe girişiminde darbecilere karşı koyarken şehit olan şehitler için lokma dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Cihat Koç'un da katıldığı programda, din görevlisi tarafından da şehitler için Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Camiden çıkan cemaate lokma ve ikram edildi. (DHA)