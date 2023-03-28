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SİLİVRİ'DE 6 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

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SİLİVRİ'DE 6 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan TIR şoförü Mustafa İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SİLİVRİ'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen ve biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği kazaya neden olan TIR şoförü Mustafa İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Silivri TEM Otoyolu'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen ve biri çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza ile ilgili yapılan çalışmaların ardından kazadan yaralı olarak kurtulan TIR şoförü Mustafa İ. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İ. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

TEM Otoyolu Güncel Haberler

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