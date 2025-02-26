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Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

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Güney Amerika ülkesi Şili'de, ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edilirken başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkmak yasaklandı. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, metro, otobüs ve taksi hizmetlerinin de aksaması nedeniyle milyonlarca kişi evlerine dönmekte zorlandı. Devlet Başkanı Gabriel Boric "Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız" dedi.

Ulusal basında çıkan habere göre, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisi 8 milyondan fazla kişiyi etkilerken hayatı durma noktasına getirdi. Hükümet, ülkenin neredeyse tamamının elektriksiz kalmasının ardından OHAL ilan etti ve başta başkent Santiago olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı getirdi.

SANTIAGO'DA TRAFİKTE BÜYÜK KAOS

Elektrik kesintileri, ulaşım ve günlük yaşamı sekteye uğratırken özellikle Santiago'da trafikte büyük kaos yaşandı. Şili'de bankacılık, finans, madencilik ve ticari faaliyetler durdurulurken, kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binlerce polis ve asker kritik noktalarda görevlendirildi. Yerel basında çıkan haberlerde, bazı bölgelerde elektriğin yeniden verilmeye başlandığı ancak bunun sonucunda birçok buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve diğer ev aletinin zarar gördüğü bildirildi.

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

"MİLYONLARCA İNSANIN GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yaptığı açıklamada, milyonlarca insanı mağdur eden bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti. Boric, "Bugün yaşananlar hepimizi öfkelendiriyor. Bir ya da birkaç şirketin sorumsuzluğu yüzünden milyonlarca insanın günlük yaşamı olumsuz etkilendi. Sorumluların hesap vermesini sağlayacağız. Ayrıca kurumların düzgün işlemesini ve bu acil durumun bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

ASKERİ PERSONEL VE POLİS SAHADA"

Elektrik kesintisinden "ISA Chile" şirketini sorumlu tutan Boric, "Bazı bölgelerde elektriğin yeniden sağlandığını biliyoruz ancak durum hala istikrarsız. Bu nedenle dikkatli hareket etmeliyiz. Askeri personel, polis ve soruşturma ekipleri sahada görev yapıyor." ifadelerini kullandı.

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

DURAKLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde kesinti, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan binlerce yolcuyu mağdur etti. Duraklarda uzun kuyruklar oluşurken, otobüs ve taksi hizmetlerinin de aksaması nedeniyle birçok kişi evlerine dönmekte zorlandı.

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi

Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Ah bu Simpson ailesi yokmu arkadaş her taşın altından onlar çıkıyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

evdeki elektirikli aletleri elektrik gelip gitmelerinden, dalgalanmalarından düşük ve aşırı voltajdan korumanın tek yolu regülatör ve aşırı akım rölesini bir arada kullanmaktır

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