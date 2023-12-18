Üye Girişi
Haberler

Siirt Üniversitesi Yöreye Özgü Ürünleri Tanıttı

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt Üniversitesi tarafından üretilen menengiç (bıttım) bazlı ürünlerin tanıtımı yapıldı. Üniversite-sanayi işbirliğiyle elde edilen 13 ürünün yurt dışına da satışı başladı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) tarafından yöreye özgü menengiç (bıttım) ile üretilen kolonya, deterjan, şampuan ve parfümden oluşan 13 ürünün tanıtımı yapıldı.

SİÜ merkez yerleşkesinde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siirt Üniversitesinin çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Kızılkaya, üniversite bünyesinde yöreye özgü bitkilerle bu tür ürünler üretilmesinin önemine değindi.

Rektör Prof. Dr. Nihat Şındak ise yerel ürünlerin sanayiye kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Üniversite sanayi işbirliğiyle menengiç bitkisinden 13 ürün elde edildiğini dile getiren Şındak, yurt dışına da ürün satışına başlandığını ifade etti.

Şındak, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel tarımsal ve bitkisel ürünlerin sanayiye kazandırılması konusunda çok toplantılar yaptıklarını anlatarak, "Çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. Hayvancılık ve bitkisel ürünlerle ilgili ve bu ürünleri sanayiye kazandırma konusunda projelerimiz gelmeye devam edecek." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile İslam tarihçisi ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın da birer konuşma yaptığı toplantıda, SİÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Baytar ürünlerle ilgili bilgiler verdi.

Toplantıda ayrıca Libya'ya 25 ton sıvı temizlik ürünü, şampuan ve bıttım sabunu ihraç edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt İhracat Tarım Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi! Alinazik tarifi! Masterchef Alinazik nasıl yapılır? Alinazik yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Alinazik hangi yöreye ait? Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title