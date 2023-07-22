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Siirt'te Otomobil Menfez Çukuruna Düştü: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Siirt'te yol yapım çalışmasını fark etmeyen sürücünün kullandığı otomobil, menfez için kazılan çukura düşmesi sonucu 3 yaşındaki Irmak Demir yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

SİİRT'te, yol yapım çalışmasını fark edemeyen sürücünün kullandığı otomobilin, menfez için kazılan çukura düşmesi sonucu 3 yaşındaki Irmak Demir yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siirt- Kurtalan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yolda süren yapım çalışmalarını fark etmeyerek kapalı olan yola giren Mansur Demir yönetimindeki 13 AAH 987 plakalı otomobil, menfez yapımı için kazılan çukura düştü. İhbarla bölgeye sağlık, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki Irmak Demir hayatını kaybederken, sürücü ile Meryem Demir (28) ve Semanur Aydın (17) ağır, Melisa Demir (1) de hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada yaşamını yitiren Irmak Demir'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

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