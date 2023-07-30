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Siirt'te Kamyonette Çıkan Yangın Sonucu Patlayan Piknik Tüpü

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Siirt-Kurtalan kara yolunda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, aracın kasasındaki piknik tüpünün patlamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın, aracın kasasındaki piknik tüpünün patlamasına neden oldu.

Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer mevkisi kavşağında seyir halindeki L. Kural idaresindeki 33 ABR 418 plakalı kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı.

Alevleri fark ederek kamyoneti durduran sürücü, araçtan indikten sonra Siirt İtfaiye Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Alevlerin kamyonetin kasasına da sıçraması sonucu, aracın kasasındaki piknik tüpü patladı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Patlamada yoldan geçen bir otomobil hafif zarar görürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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