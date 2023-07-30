Siirt'te Kamyonette Çıkan Yangın Sonucu Patlayan Piknik Tüpü

Siirt-Kurtalan kara yolunda seyir halindeki bir kamyonette çıkan yangın, aracın kasasındaki piknik tüpünün patlamasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.