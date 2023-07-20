Siirt'te Hakim ve Savcılar için Veda Programı Düzenlendi

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi. Programda hakim ve savcılara teşekkür edildi ve yeni görev yerlerinde başarılar dileyildi.

Siirt'te, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için İl Özel İdaresi Dinlenme Tesisleri'nde yemek verildi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 yılı yaz kararnamesi ile Siirt Adliyesi'nden ayrılan Siirt Adalet Komisyon Başkanı Erhan Obut, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, mahkeme başkanları ile hakim ve savcılar için düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Programa; Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarica, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Baro Başkanı Muhammed Alptekin, Vali Yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, avukatlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara yeni görevlerinde başarılar dileyen Hacıbektaşoğlu, hakim ve savcılara Siirt'te yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Hakim ve savcılarla çok uyumlu çalıştıklarını dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, "Allah herkese böyle görevini layıkıyla yapıp şanla şerefle yapıp şöyle güzel bir cemiyetle ayrılmayı bütün kamu çalışanlarına Cenabıhak nasip etsin. Gerçekten biz burada çalıştığımız süre içerisinde hakim ve savcı arkadaşlarımızla çok uyumlu çalıştık, çalışmanın ötesinde çok iyi ilişkilerimiz oldu, çok yakın, sıcak anlayışla görev yaptık. Tabii bunun ötesinde insanlar bizlere nasıl bakıyor? Emin olun insanlar size çok iyi bakıyor" dedi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, her vedanın için de, bir hüznü barındırdığını söyledi.

Meslektaşlarının vedasını gerçekleştirerek hüznü yaşadıklarını ifade eden Sarıca, "Her yönüyle mesleki tecrübeye sahip, insani özellikleri üst seviyede olan, sorumluluk bilinci yüksek, mesleki nezaketi hiç bırakmayan saygıdeğer meslektaşlarımla tanışmaktan ve çalışma fırsatı yakalamaktan ötürü onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Biz tayini çıkan meslektaşlarımızın da eserlerini gördük ve rütbe-i akıllarını da temaşa ettik" diye konuştu.

Program, Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından tayinleri çıkan hakim ve savcılara plaket verilmesiyle sona erdi. - SİİRT