Shaanxi'de Çeltik Hasadı Güncel Haberler Xİ'AN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yer alan Chang'an Bölgesi'nin Huangfu Köyünde orak makinesine binen bir köylü çeltik hasadı yapıyor, 21 Ekim 2022. Xİ'AN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yer alan Chang'an Bölgesi'nin Huangfu Köyünde orak makinesine binen bir köylü çeltik hasadı yapıyor, 21 Ekim 2022. Son yıllarda ekolojik çeltik tarlalarının geliştirildiği Chang'an Bölgesi'nde çeltik endüstrisi turizmle birleştirilerek yerel çeltik kalitesinde ve yerel ekonomide ilerleme kaydedildi. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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