Seyit Torun: Bizi Hep Başkaları, Farklı Şekilde Anlattılar. Biz Kendimizi Anlatınca Mutlaka Bir Ortak Anlayış Yakalıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Belli bir kesimde hâlâ, geçmişten gelen bazı, aslında kulaktan dolma bilgilerle ifade ediyorlar. Biz anlattığımızda bize de hak veriyorlar. Bizi aslında hep başkaları anlattı. Farklı şekilde anlattılar. Biz kendimizi anlatınca mutlaka bir ortak anlayış yakalıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Belli bir kesimde hala, geçmişten gelen bazı, aslında kulaktan dolma bilgilerle ifade ediyorlar. Biz anlattığımızda bize de hak veriyorlar. Bizi aslında hep başkaları anlattı. Farklı şekilde anlattılar. Biz kendimizi anlatınca mutlaka bir ortak anlayış yakalıyoruz" dedi.

Seyit Torun, CHP'nin grup toplantısı için geldiği Niğde'de ANKA Haber Ajansı'nın sorularına yanıt verdi. Niğde'ye ilişkin gözlemlerini aktaran Torun, "Saat 11: 00 civarı geldik. Sayın Genel Başkan kalabalığa hitap etti. Ardından da esnaf gezisine başladık. Bir yere kadar gelebildi, biz devam ettik. Onların dertlerini dinledik. Gördük ki gerçekten ciddi sorun yumağı içindeler. Geçmişte iktidardan yana oylarını kullanmışlar, ama şu an sorunlarını açık, net söylüyorlar ve kendilerinin geçmişte verdiği desteğe rağmen karşılığını alamadıklarını ve ciddi mağdur olduklarını ve bu mağduriyete rağmen devletten destek göremediklerini ifade ediyorlar" diye konuştu.

Bir kırtasiyeyi ziyaret ettiklerini söyleyen Torun, esnafın "Sadece fiyat alıp gidiyorlar" dediğini aktardı. Torun, "Oldukça dertliler, iktidarı değiştirmeye karar vermişler" dedi.

Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun esnaf ziyaretinde yaptığı "Önyargılarınızı bırakın" çağrısına ilişkin, "Belli bir kesimde hala, geçmişten gelen bazı, aslında kulaktan dolma bilgilerle ifade ediyorlar. Biz anlattığımızda bize de hak veriyorlar. Bizi aslında hep başkaları anlattı. Farklı şekilde anlattılar. Biz kendimizi anlatınca mutlaka bir ortak anlayış yakalıyoruz. Bazı yerlerde vatandaş işlerinin iyi olduğunu söyledi. 'Peki fiyatlar arttı mı' dedik. 'Fiyatlar arttı, yüzde 200 arttı' diyor. Ama tabii içinde bulunduğu durumdan dolayı böyle tabir kullanıyor. Fakat vatandaş çok dertli" diye konuştu.