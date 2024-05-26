Seydişehir'de Erkek Cesedi Bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otogar yakınlarında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar tarafından fark edilen cesedin Mehmet Ali B. olduğu tespit edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.
Otogar yakınlarında yürüyüş yapan vatandaşlar, otların içinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, söz konusu kişinin Mehmet Ali B. olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.