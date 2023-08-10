Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, askere gidecek gençlerle yemekte buluştu

Başkan Tutal, birliğine teslim olmaya hazırlanan asker adaylarına yemekte üzerinde 'Vatan Size Minnettar' yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Yemekte, vatani görevini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak askerlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 'Tarihte eğlenerek ve gülerek adeta düğün havası içerinde evlatlarını askere gönderen bir millet yoktur. Bu bizim asaletimizden kaynaklanan bir durum. Bu yollardan hepimiz geçtik. Bu bir vatan nöbeti Anadolu'da insanların malının, canının, namusunun güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah sizlere nasip etsin. Biz her zaman Seydişehir Belediyesi olarak yayınızdayız. Hayırlı tezkereler diliyorum.' dedi.