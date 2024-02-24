Serik'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Antalya'nın Serik ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Karataş Mahallesi'nde yaşayan Sabri Ergin (75) idaresindeki 07 YF 817 plakalı traktör, bahçede temizlik yapılırken 5 metrelik şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.