Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret Borsasını ziyaret etti

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Ticaret Borsasına (STB) ziyarette bulundu.

STB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ve Meclis Başkanı Bekir Uztürk'ün karşıladığı Alemdar'a, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı ve adayı Mutlu Işıksu ile partililer eşlik etti.

Alemdar, şehrin paydaşlarıyla buluşmalarının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın adayları olarak, sizlerin sesini duyacak ve taleplerinizi başımızın üstünde tutacağız. Bunca yıldır söz verdiğimiz her şeyi yaptık ve asla sözümüzden dönmedik. İnşallah yeni dönemde de milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Sakarya Ticaret Borsamız şehrimizde çok kıymetli işlere imza atıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde, borsamızın çalışmalarında desteklerimizi sürdürecek, paydaşlarımızla işbirliğimizi kuvvetlendireceğiz."

Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceklerini dile getiren Alemdar, "Her kesimle istişare ediyor, ortak akılla şehrimizi geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Bunu başarırsak şehrimiz kazanır, insanımız kazanır." ifadesini kullandı.

Genç de ziyaret için teşekkür ederek, "Adaylığınız hayırlı olsun. Şehrimiz için güzel işler yapacağınıza inanıyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde güzel günlere ilerleyeceğiz." dedi.