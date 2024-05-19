Senegal'de Türk Okçuluğu Atölyesi Düzenlendi

Senegal'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geleneksel Türk okçuluğu atölyesi düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği, Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal temsilciliği işbirliğinde TMV lise öğrencilerine yönelik düzenlenen atölyeye Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Dakar YEE bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin kısa konuşma yapan Büyükelçi Sağman, ardından atölye çalışmasına katıldı, ok attı.

Öğrenciler de bir yandan ok atarak spor yaparken bir yandan da okçuluğun Türk tarihindeki yerine ilişkin bilgi edindi.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, Senegallilerin spor yapmayı çok sevdiğini, bu nedenle geleneksel Türk okçuluğunu tanıtmak için Dakar YEE bünyesinde açılan kurslara halkın ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.