Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

MELTEM KARAKAŞ

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin, memleketi Eskişehir'in Alpu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 9 askerin şehit olduğunu duyurmuştu. Çıkan çatışmada Eskişehir'in Alpu ilçesi Bozan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin de şehit oldu.

Bugün memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanan Muhammed Tunahan Evcin, Reşadiye Camii'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

"MUHAMMEDİM PIRLANTA GİBİYDİ"

Cenaze töreninde oğlunun tabutuna sarılan acılı baba Nazif Evcin, "Şehitlerimize dua edin. Muhammedim pırlanta gibiydi. Muhammedim Allah'a emanet. Allah için dua edin. Birlik beraberliğe ihtiyacımız var" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin acılı abisi Erdinç Evcin ise ayakta durmakta zorlandı. Kardeşinin tabutuna sarılan Erdinç Evcin, kısa bir baygınlık geçirdi. Anne Ferah Evcin ve kız kardeşi Ümmühan Evcin ise tabutun başında dua ederek gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE TÖRENİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde hep bir ağızdan teröre lanet okundu. Vatandaşlar, "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla şehidi son yolculuğuna uğurladı.

Memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlanan Muhammed Tunahan Evcin'in cenaze törenine Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.