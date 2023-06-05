Sebze-meyve pazarında taşlı sopalı kavga: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne sebze-meyve pazarında satış yaptıkları esnada husumetlilerinin taşlı sopalı saldırısında yaralanan iki pazarcı esnafı hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, Edirne'nin sebze-meyve pazarında satış yapan esnaftan bazıları, aralarında husumet bulunan bir grubun aniden taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan iki pazarcı esnafı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelileri ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.