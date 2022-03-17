Savaştan kaçan siviller için Rusya'nın Rostov bölgesinde geçici konaklama merkezi kuruldu - Haberler

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Savaştan kaçan siviller için Rusya'nın Rostov bölgesinde geçici konaklama merkezi kuruldu

AA - Maxim Romanov - Güncel
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Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog'da, yerel bir spor okulu binası Ukrayna'nın Mariupol şehrinin sakinleri de dahil olmak üzere tahliye edilen bir çok sivil için geçici bir konaklama merkezine dönüştürüldü.

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog'da, yerel bir spor okulu binası Ukrayna'nın Mariupol şehrinin sakinleri de dahil olmak üzere tahliye edilen bir çok sivil için geçici bir konaklama merkezine dönüştürüldü.

Savaştan kaçan siviller için Rusya'nın Rostov bölgesinde geçici konaklama merkezi kuruldu

Savaştan kaçan siviller için Rusya'nın Rostov bölgesinde geçici konaklama merkezi kuruldu

Savaştan kaçan siviller için Rusya'nın Rostov bölgesinde geçici konaklama merkezi kuruldu

AA / Maxim Romanov - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rostov, Rusya, Güncel, Haberler

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