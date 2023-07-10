Sason'da kapsamlı alt ve üst yapı çalışmaları başlatıldı

Batman'ın Sason ilçe merkezinde birçok alanda kapsamlı alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Sason ilçesinde başlatılan alt ve üst yapı çalışmalarında, hükumet konağı binası, 24 derslik temel eğitim binası, lise binası, kütüphane binası, Sason Çayı ıslahı ve kavşak yapımı, Şerük Deresi dönüşümü, bin kişilik cami külliyesi, yolların yenilenmesi, kanalizasyon yenilenmesi, elektrik tellerinin yer altına alınması gibi birçok alanda aynı anda çalışmalar başlatıldı. İlçede yürütülen çalışmaların bitiminin ardında ilçenin huzura kavuşacağını belirten Aşağı mahalle Muhtarı Süleyman Balge, alt ve üst yapı çalışmalarının birçok alanda başlatıldığını söyledi. Balge, 'Sason'da başlatılan yer altı ve yer üstü çalışmalarında dere ıslahı, elektrik tellerinin yer altına alınması, piknik alanlarının yapımı ve farklı alanlarda çalışmalar yapılıyor. Devletimize Allah zeval vermesin. İlçemiz huzura kavuşacaktır. Adeta bir ilçe yeniden imar ediliyor' dedi. 'Daha önce kokan dereyi yaşam alanına çevireceğiz' İlçede yapılan çalışmalar dahilinde vatandaşların rahatsızlık duyduğu kokan derelerin yeniden dönüştürülerek vatandaşların yürüyüş yapabileceği, piknik yapabilecekleri yer haline getirmek için çalışma başlattıklarını belirten yüklenici firma mühendisi Bayram Kurt, 'Nereden bakarsanız tüm ilçe yenileniyor adeta. Eskiyen yerler yıkılarak yeniden yapılıyor. Burasıda daha önce kokan pis bir dereydi. Devlet Su İşleri'nin yaptığı bir proje ile burayı yeniliyoruz. İki derenin toplamında bin 400 metre uzunluğundaki derelerin dönüşümünü yapıyoruz. Taşkın koruma ve dere ıslahı yapıyoruz. Burası bittiğinde ailelerin yürüyüş yapabileceği, oturup rahat bir nefes alarak dinlene bilecekleri bir yer olacak. Yapımında emeği geçen herkesten çok teşekkür ediyoruz' ifadelerinde bulundu.