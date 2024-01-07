Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında anma yürüyüşleri düzenlendi

Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla Gümüşhane ve Giresun'da anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gümüşhane'de Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş, 2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı'ndaki eski tünel ile Zigana Kayak Merkezi arasındaki 5 kilometrelik güzergahta yapıldı.

"Sarıkamış Şehitlerimizin İzinden" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte öğrenciler, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı.

Hediye edilen ay yıldızlı bere, eldiven ve atkılarla Sarıkamış türküleri eşliğinde yürüyen katılımcılar, kayak tesislerinde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, Emniyet Müdürü Taner Çömer, belediye başkanları, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı program sonunda İl Müftüsü Hüseyin Gün eşliğinde şehitler için dua edildi.

Vali Alper Tanrısever, gazetecilere, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılında karlar altında kalan şehitleri anmak, onların aziz ruhlarına dua etmek, o ortamda yaşanılan iklimi teneffüs etmek üzere yürüyüşün yapıldığını söyledi.

Belediye başkanları ve kurum müdürleriyle Karadeniz'in incisi konumundaki Zigana Kayak Merkezine geldiklerini belirten Tanrısever, "Bu yürüyüşü her şeyden önce gençlerle yaptık. Gümüşhaneli gençlerimizle üniversitemizde okuyan kıymetli gençlerimizle 'Bu topraklarda izimiz var' diyerek hep beraber Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyoruz." dedi.

Gümüşhane Üniversitesi Türkçe Öğrenim Merkezi öğrencisi Ugandalı Jackson Kalule ise yürüyüşe arkadaşlarıyla katıldığını ifade ederek, "Bugün burada neden yüründüğünü biliyorum. Sarıkamış şehitleri için yürüdük." diye konuştu.

Giresun

Giresun'da ise Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşe, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, yayla merkezinden Alçakbel mevkisine kadar Türk bayraklarıyla yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.