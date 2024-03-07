Şanlıurfalı ses sanatçısı Tenekeci Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı

Şanlıurfalı ses sanatçısı Tenekeci Mahmut lakaplı Mahmut Güzelgöz mezarı başında anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Şanlıurfa kültüründe örnek gösterilen isimlerden Tenekeci lakaplı Mahmut Güzelgöz için vefatının 36. yılında Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, Şanlıurfa'nın önemli bir değerini kabri başında rahmetle andıklarını belirtti.

Bu değerlerin unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Bayuk, "Şanlıurfa müzik kültürüne büyük emekleri olan, önemli eserler yazmış, eserler bestelemiş, Gazelhan geleneğinin önemli isimlerindendir. Dostlarıyla yakınlarıyla kabri başında kendisini anıyoruz. Bu tarz değerlerimizin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum ve sürekli ustamızın ölüm yıl dönümünde veya anma günlerinde kendilerinin onure edilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programına katılan merhum Güzelgöz'ün oğlu İbrahim Güzelgöz de anma programında emeği geçenlere teşekkür etti.

Merhum Güzelgöz'ün İlk Okulu Müdürü Mustafa Alper Taş ise anma programına öğrencilerle birlikte katıldıklarını kaydetti.

Programa, Mahmut Güzelgöz'ün ailesi, konservatuar sanatçıları ve sevenleri katıldı.