Şanlıurfa'da yangına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mera yangınına müdahale eden itfaiye aracı yandı, 1 itfaiye eri yaralandı. Siverek-Adıyaman kara yolunun 27'inci kilometresi Cumakalesi Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye aracı ve itfaiye erleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının ortasında kaldı. Alevlere hortumla müdahale eden itfaiye erleri yangından yara almadan kurtuldu, aracın üzerinde bulunan itfaiye eri Cuma S. ise düşmesi sonucu yaralandı. İtfaiye eri, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında, alevlerin arasında kalan itfaiye aracında hasar oluştu. Takviye gelen ekip tarafından yangın söndürüldü. AA / Cuma Sarı - Güncel Şanlıurfa İtfaiye Güncel Haberler

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