Şanlıurfa'da otobüste 3 kilo skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo skunk maddesi bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 3 kilo skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, durdurulan bir yolcu otobüsünde narkotik jandarma köpeği ile arama yaptı. Aramada, otobüsün bagaj kısmında bir çanta içerisinde 3 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA