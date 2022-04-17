Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı kişi öldü
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yeni Mahalle'de yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Salih Gök'e (58) kamyon çarptı.
Kazada ağır yaralanan Gök, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Gök, kurtarılamadı.
Kamyonun şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
AA / Rauf Maltaş - Güncel