Şanlıurfa'da Erdoğan'a "Toplu Oy"... Oğuz Kaan Salıcı: "Yetkili Avukat Arkadaşlarımız İlgili Köye Yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna İtiraz...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir sandıkta toplu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir" dedi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki bir sandıkta toplu bir şekilde Recep Tayyip Erdoğan'a mühür vurulduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir" dedi.

Harran'a bağlı Minare köyünde Cumhurbaşkanı Seçimi için pusulada peş peşe Recep Tayyip Erdoğan'a mühür basıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler Şanlıurfa Harran ilçesi, Minare köyünde çekilmiştir. Önce sandık kurulu üyelerimiz darp edilmiş sonra bu görüntüler ortaya çıkmıştır. Yetkili avukat arkadaşlarımız ilgili köye yönlendirilmiş ve İlçe Seçim Kuruluna itiraz edilmiştir. Bu arada Şanlıurfa Valisi ve Emniyet Müdürüne ulaşılamamaktadır. Zatıalileri toplantıdadır" açıklamasını yaptı.