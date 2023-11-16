Şanlıurfa'da "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa'da, KOSGEB'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki KOBİ'lerin iyileştirilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uyguladığı "Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı" tanıtıldı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 450 milyon dolar bütçeli Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı'nın detaylarını konuşmak için toplandıklarını söyledi.

Bu programlar kapsamında Şanlıurfa'nın ziyaret ettikleri 9'uncu il olduğunu ifade eden İbrahimcioğlu, destek paketinin Dünya Bankası ve KOSGEB işbirliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde yürütüldüğünü aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının KOSGEB eliyle KOBİ'lere destek olduğunu belirten İbrahimcioğlu, şöyle konuştu:

"450 milyon dolarlık bu destek 11 kente hasar durumuna göre dağıtılacak. Yaklaşık 12 milyar TL'lik bu destek paketinin 11 ilde bir canlanmaya sebep olmasını istiyoruz. Listelere baktığımızda, gelmeden önce kaç KOBİ'miz Şanlıurfa'da destekten istifade edebilir diye şöyle bir inceledik. Hasar durumuna göre, hasar tespiti yapılmış olan işletmeler ve 75 bin liranın üzerinde cirosu olan işletmelere baktığımızda yaklaşık 5 bin işletmemiz bundan istifade edebiliyor. Ama bununla beraber hasar tespiti yapılmamış, henüz raporu olmayan, beyannamesini düzeltebilecek olanları da bu kapsamın içerisine koyduğumuzda 11 bin işletmemizin de potansiyel olarak bu destekten faydalanabileceğini de öngörüyoruz.

An itibarıyla 3 bin 334 işletmemiz başvurusunu yapmış 2 hafta içerisinde. Hızlı bir şekilde bu dönüşleri yapmamız lazım, çünkü başvuru değerlendirme süreçlerimizin de hızlı olmasını istiyoruz. Bir ay içerisinde de ödemeleri yapıp yıl bitmeden bu bahsettiğimiz desteğin ticaretin çarklarının içerisine girmesini hedefliyoruz. Ticaretin çarklarına bu destek paketi girdiğinde 5 bin işletme alsa, ortalama 400 bin liradan yıl bitmeden 2 milyarlık bir destek paketi Şanlıurfa'nın ticaretinin çarklarına girmiş olur."

Ticaret erbabı, sanayici ve esnafın bu parayı en az 10 ile çarparak kaldıraç etkisiyle ticaretinde kullanabileceğini dile getiren İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bu desteğin önemli özelliklerinden bir tanesi, bu destekte aracı yok, direkt KOSGEB'den alıyorsunuz. Kiminiz 300 bin lira, kiminiz 400 bin lira, kiminiz 500 bin lira bu destekten istifade ediyorsunuz. Tek seferde verdiğiniz IBAN'a bunu yatırıyoruz. Bu destek paketindeki en önemli isteğimiz işletmenizi bulunduğunuz ilinizde kuruyorsunuz, kepenkleri kaldırıyoruz, kapılara anahtarımızı sokuyoruz ve çeviriyoruz, açıyoruz dükkanlarımızı. Dükkanlarımız açıksa onları biraz daha şenlendiriyoruz. Borcumuz varsa borcumuzu ödüyoruz, mal alacaksak malımızı alıyoruz. Nereye kullanırsanız kullanın diye sormuyoruz. Yeter ki ilimizde bu parayı işletmelerinizi açık tutup harcayın. Ticaretin çarklarına bir can suyu olması temenni ediyorum."

Programa, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim ile KOBİ'ler ve girişimciler katıldı.