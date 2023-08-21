Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde başlattığı asfalt çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşları konforlu yol ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesinde alt yapı çalışması tamamlanan yollarda asfalt serimine devam ediyor.

"Yol Medeniyettir" anlayışıyla Şanlıurfa genelinde asfalt sezonunu sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilçelerde önceden belirlenen plan ve program dahilinde asfalt çalışmasını sürdürüyor.

13 ilçenin tamamında asfalt sezonunu sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kendi alanlarında alt yapı ve çalışmasını tamamladığı yolları asfaltla buluşturuyor. Hava sıcaklığının 45 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da vatandaşları konforlu yol ağıyla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak havaya rağmen Viranşehir İlçesinde alt yapısını tamamladığı yollarda asfalt serimini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Viranşehir ilçesinde Karacadağ Caddesi, Azadi Mahallesi, Şair Nabi Mahallesi, Yenişehir Mahallesi ve 121. Caddede alt yapı çalışmasını tamamladı. Zemin sağlamlaştırma çalışması yapılan mahallelerde ekipler tarafından asfalt çalışması başlatıldı. Viranşehir'de başlatılan asfalt çalışması kapsamında yolların konforlu hale geldiğini anlatan vatandaşlar çalışmalarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA