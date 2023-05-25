Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsun ve Çankırı'da sağanak etkili oldu

Samsun ve Çankırı'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonucu bazı araziler su altında kaldı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sağanak sonucu bazı araziler su altında kaldı.

Vezirköprü'ye bağlı Susuz, Cebeli, İnkaya, Göllüalan ve İncesu mahallelerinde şiddetli yağışın ardından dereler taştı.

Dere yataklarındaki evler ve ahırlar boşaltıldı, ekili alanlarda ise zarar oluştu.

Çerkeş ilçesinde de sağanak nedeniyle Ulusu Çayı'nın debisi yükseldi.

Kadıköy köyünün Ilıca Mahallesi'nde çayın taştığı bölümde Ilıca Köprüsü su altında kaldı.

Köy sakinleri ulaşımı farklı güzergahlardan sağlıyor, bazıları ise riskli yolu tercih ederek köprüyü kullanıyor.

Her yıl aynı problemi yaşadıklarını belirten köy sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Çankırı Samsun Susuz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title