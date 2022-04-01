Samsun'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kavak İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, kullanılmayan köy okullarında incelemelerde bulundu.

Büyük, incelemesinde kullanılmayan köy okullarının durumuyla ilgili bilgi aldı.

Köylerde kapatılan ve atıl halde duran okul binalarının sosyal ve kültürel aktivitelerle köy halkını eğitici kurslarda kullanılmak üzere tekrar faaliyete geçireceğini belirten Büyük, "Kırsaldaki yerleşim birimlerinde bulunan okullarda incelemelerde bulundum. Binalarımız, hava koşulları dolayısıyla yıpranmış. Bu okullarımızı yapılacak bakım onarımdan sonra sosyal ve kültürel aktivitelerde değerlendireceğiz." dedi.

Ladik'te fırınlar denetlendi

Ladik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından fırınlarda denetim yapıldı.

Denetimlerde gramaj, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken diğer evraklar kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, ayrıca iş yeri sahiplerine genel hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundular.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazan ayı hazırlıkları kapsamında fırınların denetlendiğini dile getirerek, denetimlere bundan sonra da devam edeceklerini kaydetti.