Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri motosikleti durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen motosikleti durdurdu.

Motosiklet ile 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Narkotik Suçlar 3.Sayfa Güncel Haberler

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum

 Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar

 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek

 Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak

Merkez Bankası Başkanı'ndan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title