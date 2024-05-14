Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri motosikleti durdurarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen motosikleti durdurdu.
Motosiklet ile 2 şüpheli üzerinde arama yapan ekipler, 5 bin 180 kapsül sentetik ecza hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.