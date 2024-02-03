Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yayınlanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 256 mermi ve 195 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yayınlanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 256 mermi, 195 sentetik ecza hap ele geçirildi.