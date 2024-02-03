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Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yayınlanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 256 mermi ve 195 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yayınlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 256 mermi, 195 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çarşamba Samsun Güvenlik Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

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