Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silahları piyasaya sürdüğü belirlenen N.T'nin ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 36 mermi ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.