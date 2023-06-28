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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Şinasi Ö. (37) yönetimindeki 55 JS 626 plakalı otomobil, Altınyaprak Mahallesi Emirgan Sokak ile Mekan Sokak'ın birleşiminde Kadir B'nin (30) kullandığı 55 SS 232 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücülerden Kadir B. ile diğer araçta bulunan Sümeyye Ö. (32), ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Kullanılmaz hale gelen otomobiller ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Emirgan Samsun Bafra Güncel Haberler

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