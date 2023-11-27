Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Motosiklet Kazası: Yaya Hastaneye Kaldırıldı

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucunda yaralanan yaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Temel Y. (20) yönetimindeki 55 AKS 995 plakalı motosiklet, Yaka Mahallesi Gençlik Caddesi'nde, kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Güneş'e (65) çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, durumunun ciddi olması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan motosikletin trafik tescil sorgusunda, muayenesi olmadığından, sürücüye 930 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Bafra Trafik Kaza Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title